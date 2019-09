Los secretos tras el "aburrido" easter egg de Android 10

Parece normal, pero no.

El easter egg de Android esconde uno que otro secreto y no es fácil que la gente los descubra, digo, recién salió ayer oficialmente y la cantidad de gente que tiene un teléfono compatible es horrorosamente ínfima.

Hoy salió Android 10 ¿Cuáles son realmente sus novedades? Además, probablemente tú no lo tengas en un buen tiempo.

En el pasado había un Flappy Bird o cosas por el estilo, pero este año, tras el "aburrido" y plano mensaje de Android 10 se esconde uno que otro secreto, como por ejemplo, que si pones lo dedos encima de algo, esto gira.

No suena como la gran cosa, pero el 1 y el 0 pueden formar una Q, de Android Q ¿Se te voló la mente? Ok, quizás no, pero no deja de ser interesante.

Lo que sí es bueno, es que si presionas repetidamente la palabra Android, se abre un nonograma ¿Qué demonios es eso? así se define en Wikipedia: "es un rompecabezas que consiste en colorear las celdas correctas de una cuadrícula, de acuerdo con los números a los lados de la misma, con el fin de revelar una imagen oculta".

En este puedes encontrare baterías, flechas y más cosas correspondientes al sistema operativo:

¿Fascinado, ahora sí? Probablemente no, pero no importa, ahora puedes impresionar a alguien en una fiesta que va realmente mal con estos trucos. Boom.