Dragon Ball: Vegeta hizo una referencia a José José en el anime

Dragon Ball no dejó pasar la oportunidad para hacer una referencia a José José años antes de que este perdiera la vida, aquí te decimos cómo pasó.

Dragon Ball siempre será una de las series que más queridas por los fanáticos. Y eso es porque la mayoría de nosotros crecimos con sus batallas, aventuras y amistades. Justamente es en este anime que se siguen encontrado referencias a otras cosas, como lo que pasó con José José. Así es como lo reporta IGN Latinoamérica.

Todo quedó en el ayer

En el episodio 54 del anime, ya entrados en Dragon Ball Z, podemos ver una escena de Trunks y Vegeta. En esta, los dos están por entrenar sus habilidades de combate uno con el otro. Por lo que Trunks le recuerda a Vegeta la última vez que pudieron entrenar juntos los dos. Es justamente ahí cuando Vegeta lo interrumpe con la letra de una famosa canción de José José. Obviamente esto es por parte del doblaje latino.

Por si de verdad no nos crees, aquí lo puedes ver y escuchar en toda su gloria.

Si es que no reconocer la canción a la que hace referencia, es una que se llama literalmente “Lo pasado, pasado” y se estrenó en el año de 1978. Algo que muy pocos saben, es que esta canción fue escrita por nadie más y nadie menos que el mismísimo Juan Gabriel. Por cierto, si quieres saber el origen de la foto de Juan Gabriel, José José, Camilo Sesto y Rocía Dúrcal, te lo decimos aquí.

Al final, Vegeta parece el personaje perfecto para haber homenajeado al príncipe de la canción. Ya sabes, porque este personaje es el príncipe de los saiyajin y no hay ningún otro personaje que tenga el título en el anime. Aunque entra también la duda ¿era completamente necesario hacer esa referencia?. La respuesta es la que todos esperamos: no, no era necesario en absoluto, pero eso no quiere decir que sea mala.

Pero bueno, ya lo pasado, pasado.