Mantel con 4G: Analizamos con Don Tinto a los delivery, las críticas gastronómicas de Google y el efecto Cornershop

Internet ha cambiado la forma en que comemos y nos relacionamos con los alimentos, el crítico gastronómico Álvaro Peralta, Don Tinto, habló sobre eso.

Hace mucho tiempo que las aplicaciones móviles e Internet en general vienen cambiando el panorama de la comida y de nuestra relación con los restaurantes y con los hábitos de compra de alimentos.

Rappi, Uber Eats, Pedidos Ya, Cornershop, Tripadvisor, las críticas de los usuarios en Google y mucho más, en una conversación con el crítico gastronómico chileno, Álvaro Peralta, que se ha hecho famoso en las redes sociales por su alter ego, Don Tinto.

Por estos días, el también periodista publicó su libro "Recetario Popular Chileno", y también nos entrega recomendaciones de cara a la COP 25.

Don Tinto y la guerra a los sándwiches chilenos por delivery

FW: ¿Qué te parece la irrupción de las plataformas de delivery en Chile?. Han crecido exponencialmente del 2018 a este año.

DT: Creo que están ampliando y al mismo tiempo consolidando el delivery en las grandes ciudades porque gracias a éstas la oferta de comida se hace muy grande. Y les está yendo muy bien, es cosa de salir a la calle y ver cómo pasan las motos y bicicletas por todos lados. Además, ya hay cocinas oscuras, es decir, lugares que sólo preparan alimentos para delivery y no atienden público. Pero como todo, tiene sus grises. El precario empleo de los repartidores, la inevitable huella de carbón de las motos dando vuelta por la ciudad y que reemplazar la comida casera por el delivery no siempre es lo más sano.

FW: El chileno ya no va a la feria y a comprar sus propios ingredientes y ha empezado a optar por Cornershop. ¿Cuánto influye esto en la cocina chilena de nuestras casas?

DT: No manejo cifras concretas al respecto, pero supongo que hay un buen mix. Las ferias los fines de semana suelen estar llenas, los supermercados también y me ha tocado ver bastante gente de Cornershop y otros servicios comprando en éstos. Supongo que mientras compren ingredientes para cocinar -y no platos preparados, más encima muchas veces congelados- estamos bien.

FW: ¿Qué valoración le das tú a las críticas gastronómicas de los usuarios en plataformas como Google o Tripadvisor? Sirven para tomar decisiones?

DT: Una crítica mala o dos, más encima de alguien que no sabemos quién es o cuál es su experiencia en relación a la comida no te puede hacer cambiar de opinión sobre un lugar. Ahora, si uno lee diez comentarios sobre un sitio y nueve se quejan sobre su limpieza o cómo les queda tal o cual plato, obviamente te dice algo. En lo personal, me sirven más para decidir no ir a un lugar que a interesarme por conocerlo.

FW: ¿Cuál es a tu juicio el mejor restaurante para pedir comida a domicilio y qué claves entregarías para esto?

DT: Pienso que no hay un mejor lugar. De hecho el delivery siempre tendrá menor calidad que algo que se come en el mismo restaurante por un tema obvio que es el tiempo de transporte, en el que inevitablemente hay merma de temperatura, texturas y otros aspectos. Por lo mismo, si uno vive más cerca de un delivery puede obtener mejor calidad sobre un mismo producto que alguien que vive más lejos. Por todo esto más que elegir un restaurante en particular para recomendar yo buscaría un sitio cercano a mi casa y con buena logística.

Ahora, obviamente hay cosas que resisten mejor que otras, por ejemplo las pizzas. En cambio los sándwichs no, porque además de llegar desarmados muchas veces se enfrían demasiado si traen ingredientes a temperatura ambiente como palta o mayonesa.

FW: ¿Llegará la automatización completa a los restaurantes, comandas, cartas y pedidos digitales como se hace en algunos tugurios o es mejor no matar la magia?

DT: Todo lo que se pueda automatizar se hará, sobre todo en los boliches grandes. Esa magia que tú dices irá quedando con suerte en los más pequeños. Otra cosa que creo irá creciendo serán los proveedores externos de los restaurantes. Es decir, que la lasaña, el postre o incluso la cazuela que te pides en un lugar no necesariamente haya sido preparado en el restaurante si no que llegue cada día desde un proveedor. Eso está pasando hace un rato y crecerá. Capaz que más adelante existan restaurantes que más que cocinas sólo tengan comedores.

FW: Pasando a la comida propiamente tal: ¿Qué preparaciones de tu último libro recomendarías a los invitados de la COP 25?

DT: Supongo que habría que ponerse en la onda verde para ese evento así que les recomendaría unos simples pero ricos pejerreyes falsos y los muy nuestros porotos granados, aprovechando que en diciembre ya estaremos en temporada.

FW: ¿Cómo aprovechamos al máximo la comida, cómo ser sustentable y a la vez le damos sabor y contundencia a las preparaciones en casa?

DT: Hay que cocinar con inteligencia y aplicar ésta desde el momento en que compramos alimentos. Comprar en las cantidades justas para que no se nos estropeen, reutilizar caldos de cocción, congelar la comida que sobre y así; que nada se pierda, eso es clave para la sustentabilidad. ¿Y el sabor? Eso ya es más subjetivo y depende de cada uno, pero yo siempre tengo en casa sal, pimienta y ajo; que ayuda en casi todo.