Escritor de Doctor Who, Terrance Dicks, fallece a los 84 años

La labor en la escritura y edición en el guión de numerosos episodios de Doctor Who le dieron vía libre para realizar novelas.

La serie de televisión británica Doctor Who es única en su especie. Desde 1963 ha entretenido al mundo con las aventuras del señor del tiempo que viaja en su TARDIS. La idea ha sido tan buena que una versión más contemporánea sigue en emisión y se ha realizado desde 2005. La vitalidad de la serie no fue cuestión de azar, sino del esfuerzo de personas como Terrance Dicks.

Se confirmó recientemente que Terrance Dicks falleció el pasado 29 de agosto a causa de una corta enfermedad no especificada. En sus 84 años, Dicks se hizo reconocido como autor, escritor y editor de guiones. Particularmente se destacó en su trabajo con Doctor Who.

El trabajo de escritor

Los primeros años laborales de Dicks comenzaron después de que prestara servicio en la armada británica, transcribiendo guiones radiofónicos para la BBC. Posteriormente trabajó en televisión, donde se encargó de ser uno de los que escribían el guión de The Avengers (serie no relacionada con Marvel).

Pero fue cuando comenzó a trabajar con Doctor Who que recibiría la oportunidad para dar rienda suelta a su creatividad. En este camino comenzó siendo un asistente de editor de guiones en 1968. Un año después sería promovido, y terminaría siendo responsable de The War Games, el último serial de la sexta temporada. Se trataría de un momento memorable y los últimos episodios en los que Patrick Troughton sería el doctor. El último episodio que escribiría para la serie, sería estrenado en 1983 con el título de "The Five Doctors".

Si bien después de eso no siguió con la serie, eso no quiere decir que hubiera dejado de lado a Doctor Who. Prueba de ello es que en los siguientes años escribiría más de 60 novelas basadas en la producción. Esto, por no contar algunas obras de teatro y dramatizados de audio.

Por esto y más es que los seguidores de Doctor Who le dijeron adiós a Terrance Dicks.