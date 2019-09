CEO de Disney revela que George Lucas se decepcionó con Star Wars y The Force Awakens

Bob Iger publica su autobiografía con recuerdos de sus 15 años como CEO de Disney. Habla de Star Wars y cómo fue el trago amargo con George Lucas.

Bob Iger ha sido uno de los CEO más importantes en la historia de Disney; y sin duda uno de sus momentos clave fue cuando logró cerrar el trato con George Lucas para comprar todo lo relativo a la franquicia de Star Wars.

Ahora que el ejecutivo ha cumplido 15 años en el cargo aprovechó la ocasión para publicar un libro de memorias, titulado, The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company.

Ahí, habla de sus mayores logros como sería de esperarse. Pero también hay bastantes detalles jugosos sobre Star Wars, en donde revelan cómo engatusaron convencieron a George Lucas de vender los derechos sobre Star Wars, bajo la idea de que ellos producirían la nueva trilogía concebida por él.

En algún punto del proceso, George me dijo que había completado argumentos para tres nuevas películas. Acordamos que nos enviaría tres copias: una para mí; otra para Alan Braverman [vicepresidente de la compañía]; y otra para Alan Horn, que acababa de ser contratado para dirigir el estudio. Alan Horn y yo leímos los argumentos de George y decidimos que teníamos que comprarlos, aunque dejamos claro en el acuerdo que no estábamos contractualmente obligados a usarlos.

El Despertar de La Fuerza

Sin embargo el punto interesante viene cuando relatan cómo reaccionó Lucas cuando Kathleen Kennedy y JJ Abrams le presentaron su planteamiento para The Force Awakens. Ahí George comprendió que su idea, muy basada en la cuestión de los Midiclorianos, había sido tirada a la basura.

Pero el segundo punto del drama llegó luego, cuando vio el corte final de El Despertar de La Fuerza. Ahí su conclusión fue más o menos la misma que tuvo el resto de la humanidad. Con una trayectoria que terminaría de fastidiarse con The Last Jedi:

Antes del estreno mundial, Kathe mostró a George la película. Él no ocultó su decepción. "No hay nada novedoso", dijo. En cada una de las películas de la trilogía original, había sido importante para él presentar nuevos mundos, nuevas historias, nuevos personajes y nuevas tecnologías. En esta, dijo, "No había suficientes saltos adelante en lo visual o lo técnico". No se equivocaba, pero tampoco tuvo en cuenta la presión que teníamos de dar a los fans una película que fuera quintaesencialmente 'Star Wars'. Creamos intencionalmente un mundo conectado visualmente y en tono a las primeras películas, no demasiado lejos de lo que la gente esperaba, y George nos criticó precisamente por lo que intentábamos hacer.

Iger afirma que para él JJ Abrams construyó un puente. Pero el resultado de ese puente ya lo vimos. Así que este drama aún no ha concluido.