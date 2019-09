Detonador térmico de Coca Cola para Star Wars ahora sí podrá viajar en avión

Una réplica de un detonador térmico de Coca Cola para el parque temático de Star Wars, "Galaxy Edge", ya no será un problema para los vuelos comerciales, toda vez que la TSA "Administración de Seguridad de Transporte de Estados Unidos" revocara la prohibición de llevarlos en el equipaje de los aviones.

Esta peculiar situación se produjo luego de que un usuario preguntara en Twitter que pasaba con este merchandasing.

Thanks for asking! Replica and inert explosives aren't allowed in either carry-on or checked bags.

— AskTSA (@AskTSA) August 13, 2019