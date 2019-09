Death Stranding fue la última de muchas ideas que tenía Hideo Kojima

Hideo Kojima habla sobre los sacrificios que tuvo que hacer y como es que Death Stranding no era ni de cerca su prioridad.

Death Stranding se encuentra cerca de llegar al PlayStation 4 y a pesar de eso, nadie sabe nada de este. Y es que tiene tantos elementos tan raros ocurriendo al mismo tiempo que seguramente ni siquiera terminado el juego vamos a saber de qué trata.

Curiosamente, este juego no estaba dentro de las prioridades de Hideo Kojima y ahora es uno de los más esperados por todo mundo.

Era la última idea de todas

De acuerdo a una entrevista que Kojima tuvo con el YouTuber Julian Chièze en la Gamescom, Kojima intentó otras cosas antes. Estos proyectos sufrieron cancelaciones en estados iniciales pero nunca se tomó a Death Stranding como prioridad . De hecho, fue hasta agotar todas las demás ideas, que se inició el desarrollo de este juego.

Para empezar, tenía muchas ideas y conceptos. Pero para ser honestos, Death Stranding no fue era la primera idea, era literalmente la última. Había otro juego que tuve que abandonar y probablemente nunca regrese a este. Así fue como Death Stranding nació.

Aunque no sabemos exactamente cuál es el juego misterioso que tuvo que abandonar, seguro no era tan raro como este. Pero si nos ponemos a pensar, en algún universo alterno, en una realidad rara similar a la nuestra, ese juego no se abandono. Estamos viviendo la línea temporal en la que Kojima se decidió por el juego más raro de todos.

Aunque no podemos confirmar que los demás juegos de esa lista sean peores, lo que si podemos confirmar es que esa lista de ideas seguramente vale millones de dólares. Solo imagina una lista de ideas del mismísimo creador de Metal Gear Solid que hizo para reemplazar esta legendaria serie. Sí, suena a algo que todos amaríamos conocer.

Recuerda que Death Stranding se estrenará el 8 de Noviembre como exclusiva del PlayStation 4.

Fuente: Reddit (traducción de la entrevista en francés).