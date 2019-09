DC Comics reemplazó a un actor mexicano en Doom Patrol

Un actor mexicano dejó de ser parte de una serie de DC Comics y parece que no se siente muy feliz de que esto sea de esa manera.

DC Comics podrá no tener las mejores películas del universo, pero no cabe duda que sus series son excelentes. Y justamente en una de sus series, podemos ver a uno de los actores más famosos mexicanos. Pero de un momento para otro fue reemplazado y parece que este reemplazo no levanto las cejas de nadie.

Parte de la Doom Patrol

Dentro de la serie de Titans, pudimos ver el inicio de una de las series de DC. La cual está basada en el cómic de Doom Patrol. Pero a pesar de que pudimos ver el cast inicial para estos héroes de DC Comics, varios cambiaron.

Durante el episodio que se pudo ver en Titans, Chief estaba siendo personificado por Bruno Bichir. Pero cuando se estrenó la serie en Estados Unidos, pudimos ver que ahora el personaje es llevado a la pantalla de parte de Timothy Dalton.

Pero a pesar de que la mayoría del cast cambió, dos se quedaron desde Titans hasta la serie de Doom Patrol. Ellos son Brendan Fraser y Paril Bowlby, quienes interpretan a Robotman y Alesti-Woman respectivamente.

A pesar de que fue retirado de una de las series más importante de DC del momento, parece que Bichir no está muy feliz. Ya que en una entrevista para el medio Excelsior, este da a conocer que el reemplazo si le pegó sentimentalmente.

Buscaron estrellas y, en ese sentido, no es que esté feliz, porque fue muy triste que no sea estrella en EU y me reemplacen para este proyecto.

Aun así, haber sido Chief durante un breve periodo de tiempo, no es poca cosa. Pero sí debe ser un fuerte golpe haber sido reemplazado de la nada. Ahora queda en las manos de Salma Hayek y de Joaquín Cosío dejar en alto el nombre de México en el cine de superhéroes.

¿Qué opinas de este reemplazo?