Grave: Datos privados de Banco Scotiabank estuvieron disponibles meses de forma pública en Internet

Un grave caso de exposición de datos se ha descubierto hace algunas horas cuando por un error cometido por un desarrollador chileno originó una filtración de códigos fuente y diversos accesos de información de la plataforma interna del Banco Scotiabank.

Esta grave situación mantuvo expuesta a la empresa durante largos meses a través de la web, ya que cualquier pirata informático podría haber accedido de forma fácil a este grupo de datos correspondientes al funcionamiento interno de la Institución.

El hecho fue revelado por Jason Coulls, un profesional de la informática quien publicó en su cuenta personal de Twitter algunos de los archivos que fueron filtrados a través de la web, donde se puede ver que el desarrollador chileno estuvo involucrado directamente en el hecho.

En respuesta la a situación, desde el Banco Scotiabank afirmaron que aunque reconocen que existió una exposición ilegal de la información de la web, estos datos no ponen en peligro a los empleados, clientes y socios que trabajan con la Institución.

La empresa Indra, a la cual el desarrollador chileno le presta sus servicios, es un proveedor externo del Banco, por lo que directamente están involucrados con la situación. En respuesta a lo ocurrido la compañía señaló que solo el día de hoy han recibido la información que explica el incidente pero que ya se encuentran investigando el caso para descubrir el porqué se generó esta lamentable situación.

Like that is clearly not supposed to be public…. and is 7 months old. pic.twitter.com/jcF45AdZP6

Para entender mejor lo ocurrido, según las informaciones reveladas el problema fue más sencillo de lo que se cree. Por algún motivo aún desconocido, el desarrollador chileno publicó a través del sitio web GitHub un código "sensible" el cual es trascendental para la empresa bancaria.

"The accusation comes from IT pro Jason Coulls"

They make it sound like it's not true.

For example: You want a Scotiabank rest api, then search for "Scotiabank rest" and Boom! There's a backend rest api for Scotiabank Azul sitting in plain sight. https://t.co/ExQtaldCRB pic.twitter.com/alN6ubhe4S

— (ノ°Д°)ノ︵ sןןnoɔ (@coulls) September 19, 2019