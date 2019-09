CD Projekt Red confirma que Cyberpunk 2077 tendrá modo multijugador

CD Projekt Red confirmó recientemente una noticia que probablemente alegrará a la mayoría de personas que esperan ansiosas la llegada de Cyberpunk 2077. Inesperadamente la compañía polaca señaló que el juego recibiría modo multijugador en un futuro.

En un tweet publicado el pasado 4 de septiembre la desarrolladora de videojuegos hizo el anuncio. En la red social recordó a sus seguidores que Cyberpunk 2077 será lanzado en abril de 2020. Sumado a esto, añadió que un modo multijugador está siendo desarrollado en estos momentos.

¿Qué quiere decir eso? La respuesta más sencilla es que el modo multijugador no estará listo al tiempo del lanzamiendo de Cyberpunk 2077. En vez de eso, se priorizará el contenido para un solo jugador por un tiempo. Después de hacerlo, ahí si se daría la posibilidad de habilitar el multijugador. Así lo explicó la empresa:

Más allá de eso no se aclaró nada. No se sabe qué características tendrá el modo multijugador, qué objetivos, cómo interactuarán entre sí los jugadores…. nada en absoluto. La incertidumbre es mayor si tenemos en cuenta que The Witcher jamás recibió un modo así, por lo que no hay ejemplos en los qué inspirarse. Básicamente, este modo podrá ser un misterio hasta probablemente finales de 2020.

2/2 The plan for now is to deliver Cyberpunk 2077 in April, then follow up with DLCs (free!) and single player content, and — once we’re done — invite you for some multiplayer action.

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) September 4, 2019