Prepárate para el Cyber Monday 2019: Estas son las fechas confirmadas

La Cámara Nacional de Comercio de Santiago decidió adelantar el Cyber Monday para alejarlo de las ventas navideñas. Ve además tips de compra.

Se viene el Cyber Monday 2019 y con una novedad importante, ya que la Cámara Nacional de Comercio de Santiago tomó la decisión de que el evento sea en el mes de octubre y no en noviembre como se hacía originalmente.

La decisión básicamente tiene que ver con no chocarse con las compras en la temporada navideña y así tener dos fechas fuertes para el retail, y de esta forma poder adquirir esos productos tecnológicos que buscan como: celulares, notebooks, Nintendo switch y una gama completa de gadgets especiales.

Los días confirmados para el próximo Cyber Monday serán: entre el lunes 7 de octubre y el miércoles 9.

Cifras alentadoras

En la edición de Cyber Day que se realizó en mayo, participaron 370 empresas y dejaron un total de 1.737.000 transacciones online, que sumaron ventas por US$ 233 millones.

Según cifras que maneja el Sernac, las rebajas en general estuvieron cercanas al orden del 20% en promedio.

Sin embargo, Lucas del Villar, director de la entidad fue enfático en recomendar que las empresas transparenten el historial de sus rebajas para ver si realmente es conveniente y efectivo el descuento que están ofreciendo.

“Para los consumidores es complejo comprobar las rebajas de los precios, pues el historial no es parte de la información que entregan las empresas, por lo que no les queda más alternativa que guiarse por las promesas publicitarias. Una buena práctica para futuros eventos es transparentar ese historial para que el consumidor evalúe si le conviene o no el precio".

Por eso la recomendación para el próximo Cyber Monday Octubre 2019, es revisar sitios como Knasta para comparar precios, y fijarse si el descuento es útil para embarcarse en sus compras.

Recomendaciones de seguridad para el Cyber Monday Octubre 2019

Lo primero es siempre usar una conexión segura y conocida. Usar una red WiFi pública no es una buena idea, sobre todo si los datos de tu tarjeta de crédito o débito van a formar parte de una transacción. Es mejor irse a la segura.

También es importante fijarse que sea un sitio conocido. Con motivo de estas fechas especiales, no son pocos los malhechores que inventan sitios con ofertas difíciles de creer y que terminan siendo un fraude. Siempre es bueno seguir canales conocidos y fijarse que efectivamente sea la web original.

Por otro lado, estar tranquilo que si pagas a través de un sistema tipo Webpay, es mucho menos probable que a la larga se produzca alguna fuga de datos. Estos sistemas son seguros y probados.

Es importante guardar los mails que te lleguen con los comprobantes de pago y boletas. En caso de hacer correr una garantía, es bueno tener esto a mano.

Por eso, a prepararse para adquirir la mejor tecnología en este Cyber Day 2019 que está a la vuelta de la esquina.