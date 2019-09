Creador de Wunderlist quiere recuperar su app de Microsoft antes de que la mate

¿Alguna vez ha utilizado Wunderlist? Es una de las apps más interesantes cuando se trata de organizar actividades por hacer y eventos. Hace algunos años parecía que podría convertirse en un gran monstruo en el competido segmento de productividad. Pero nada de eso sucedió.

En 2015 Microsoft le compró la app a su fundador, Christian Reber, por una suma no oficial que va entre los USD $100 y USD $200 millones.

Pero hace poco dejó entrevistas sus intenciones de matar a Wunderlist; luego de migrar completamente a su propia versión derivada de ahí: Microsoft To-Do.

Así qué Reber quiere de vuelta su app y utilizó su cuenta oficial de Twitter para pedirle a la compañía que por favor consideré vendérsela de vuelta antes de que la maten:

Still sad @Microsoft wants to shut down @Wunderlist, even though people still love and use it. I’m serious @satyanadella @marcusash, please let me buy it back. Keep the team and focus on @MicrosoftToDo, and no one will be angry for not shutting down @Wunderlist. pic.twitter.com/27mIABncLF

— Christian Reber (@christianreber) September 6, 2019