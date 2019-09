The Coreys: Corey Feldman y Corey Haim están en Mundo Bizarro [FAYERWAYER TV]

The Two Coreys fueron una dupla que se juntó por primera vez en la pantalla grande hace más de 30 años en The Lost Boys. Acá en Momento Bizarro.

Ellos son los Coreys: Corey Feldman y Corey Haim fueron una dupla que se juntó en la pantalla grande hace 30 años en The Lost Boys. Y hoy revivimos sus historias en Mundo Bizarro.

Resultaron ser dinamita pura y se transformaron en una especie de marca registrada. En 1992, el thriller erotico Blown Away, marcaría un antes y un después en el camino de The Coreys.

El nuevo desafío era desarrollarse de manera independiente, como adultos. Finalmente esta prometedora senda finalizaría el 10 de marzo del año 2010 con la muerte de Corey Haim.

“Sleep all day. Party all night. Never grow old. Never die. It's fun to be a vampire”.