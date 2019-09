Encuentran los restos de un antiguo continente que está enterrado debajo de Europa

Un misterioso continente de millones de años de antigüedad acaba de ser descubierto por la ciencia. Un equipo internacional compuesto por geólogos de las universidades de Utrecht, Oslo y el Instituto de Geofísica ETH, en Zurich, encontró los ratos de una masa de tierra llamada Gran Adria. Su análisis está publicado en Gondwana Research.

Los restos de este continente fueron unas cuantas rocas encontradas en el sur de Europa. Estas se han hallado especialmente en zonas montañosas, pero se han logrado tomar muestras en 30 países diferentes, desde España hasta inclusive Irán.

Se determinó que las rocas encontradas fueron parte de otro continente al comprobar que comenzaron siendo sedimentos marinos que ascendieron a la superficie terrestre producto de una colisión. Es decir, dicha masa terrestre habría chocado con Europa hace millones de años. Este episodio habría generado que esta terminara debajo de la actual Europa y solo dejara algunas rocas como evidencia.

About 140 million years ago, Greater Adria was a Greenland-size landmass south of Europe. Now, it largely lies deep below our planet’s surface. https://t.co/9jN0dow1g1

