Claro Chile ahora ofrece un Plan Gamer ¿Qué significa realmente?

La parte jugona del plan.

Para sorpresa de pocos, hay gente que está empezando a preferir sus teléfonos móviles en vez de las consolas, y es que son aparatos que ya tienen en sus manos y les permite matar el tiempo en trayectos "muertos". Es ahí donde nace el "Plan Gamer".

A sabiendas de que esto es una realidad cada vez más marcada, Claro Chile lanzó una nueva oferta pensada para aquellos que cambiaron el GameBoy (?) por su teléfono.

En la página muestran la siguiente oferta: minutos libres, 40 GB de internet móvil, WhatsApp sin costo ¿Pero qué tiene de gamer esto? Ahí está la gracia: La operadora te entrega acceso y suscripción gratuita a Claro Juegos.

Esta plataforma, que de otras formas tiene pagos mensuales, está desarrollada en conjunto con Gameloft y te ofrece un amplio catálogo de juegos que, de otra forma, serían de pago o tendrían publicidad. Aquí no hay nada de es, todos tuyos.

De acuerdo al comunicado, entre los juegos más populares están los siguientes títulos: Modern Combat Rebel Guns (Exclusivo en Claro Juegos), GT Racing 2: The Real Car Exp, Six Guns, N.O.V.A Legacy, Little Big City, Street Fighter IV CE, Subway Surfers Chicago, Disney Cars, Toy Story Smash It!, y Where’s My Water?.

Si a esto le sumamos que Ookla ayer declaró (otra vez) a Claro como la operadora con el internet móvil más rápido, la compañía tiene el "timing" exacto para apuntar a este nicho.