La noticia del científico sueco que propone el canibalismo para combatir el cambio climático es Fake News

Magnus Söderlund es el supuesto científico sueco que en el evento "Gastro Summit – sobre el futuro de los alimentos aconsejó practicar el canibalismo para detener el cambio climático.

Así se comenzó a viralizar luego de que Donald Trump retuiteara una nota del portal altamente conservador y ultra derechista Breitbart.

Swedish behavioral scientist Magnus Söderlund has suggested that eating other people after they die could be a means of combatting climate change. https://t.co/pvK3F6XlRI

— Breitbart News (@BreitbartNews) September 7, 2019