Si estornudas al comer chocolate, podrías tener ADN neandertal

Este fenómeno le ocurre a pocas personas: luego de la primera mordida al chocolate (negro, real), estornudan. La razón es bastante curiosa.

¿Conoces a alguien que estornude cuando come chocolate? ¿O te pasa a ti? Algunas personas quizá ni siquiera se han dado cuenta que les pasa cada que muerden un trozo, pero sucede en aproximadamente el 25-30% de la población mundial. Sí, es una minoría, pero lo interesante es el motivo.

¿Por qué estornudan cuando comen chocolate?

Casi un tercio de la población sufre de esto, aunque no es nada grave y suele suceder con el primer bocado únicamente. No es una alergia y no pasa con cualquier dulce: sólo con los chocolates que tienen mínimo un 70% de cacao en su composición. Es decir, los más finos y "reales".

Se cree que esto sucede por la estimulación del nervio trigémino, y el impulso viene desde nuestros antepasados neandertales y se quedó solo en aquellos que todavía tienen aunque sea un poco de su ADN en las venas. En Genome Alberta explican que esto se debe a un gen ubicado en el cromosoma 11.

Y ahora ya tienes un dato curioso que comentar en las fiestas.