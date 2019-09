Físico chileno denuncia a directivo del MIT por sus lazos con Jeffrey Epstein

El día de ayer el ahora exdirector del MIT renunció a su cargo y ahora el reconocido físico chileno Cesar Hidalgo lo denuncia de forma pública.

Luego de que hace un mes se conociera la noticia de que Jeffrey Epstein, conocido magnate condenado por tráfico y abuso de menores el cual se suicidó en la cárcel, ahora el físico chileno Cesar Hidalgo denunció al director del MIT (Massachussetts Institute of Technology) por sus vínculos cercanos con el.

Los oscuros contactos con los que Epstein contaba también recaen en el mundo académico, ya que este sábado Joichi Ito renunció a su cargo de director del MIT luego que se diera a conocer públicamente sus lazos con el desprestigiado empresario.

Fue en este contexto que, el reconocido físico chileno César Hidalgo acusó de forma pública al ahora exdirector de la institución, afirmando que todo lo que se dice sobre el ahora es completamente cierto.

Físico chileno alzando la voz

Aunque el ahora exdirector niega todo tipo de acusaciones, un reportaje realizado por la revista New Yorker publicado el día de ayer fue quien reveló toda la verdad con respecto a esta oscura relación entre Ito y Epstein.

Al parecer el empresario había entregado montos cercanos a los USD $800.000 mil a la institución, pero lo más grave de todo esto fue que Ito ocultó los orígenes de esos fondos, para así no sobrepasar los números permitidos por aquella institución.

Fue a raíz de esta situación que, un colega chileno de Joichi Ito, quien también era participante del MIT pero hace un tiempo optó por renunciar, lo acusó públicamente por problemas de discriminación y además por un conjunto de otras irregularidades.

Nos referimos al reconocido físico nacional César Hidalgo, emprendedor y físico chileno quien es reconocido además por ser el director de DataChile, quien realizó fuertes acusaciones en contra del ahora exdirector de la Institución.

Discriminado por sus orígenes

El científico chileno aseguró en sus acusaciones públicas que pudo saber desde cerca las relaciones que Joichi Ito mantenía con el desaparecido pederasta Jeffrey Epstein "Durante semanas he observado en silencio la situación, pero ahora ya no tengo relación con el MIT, pero tras leer el reportaje siento la responsabilidad de compartir mi experiencia".

Hidalgo continuó señalando "Sobre los vínculos de Epstein no tengo mucho que decir porque me enteré a través de los medios, pero con respecto al ambiente interno puedo afirmar que estuve ligado más de una década con la institución, donde fui permanentemente discriminado y excluido".

El físico nacional afirmó que el no era invitado a los eventos que organizaban en la Institución, siendo el único latino perteneciente al MIT quien con los mismos título o más que otros miembros del grupo recibió un constante rechazo durante el tiempo que participó del grupo.

Aún queda esperanza para el grupo

"El media Lab tiene muchos académicos e inventores brillantes, quienes en muchas ocasiones me dejaban asombrado por sus méritos intelectuales, pero el grupo se promueve así mismo como una comunidad que en esencia no lo es".

Finalmente Hidalgo afirmó que ahora espera que los verdaderos académicos que siempre debieron tener la voz de mando en el MIT pero lamentablemente no la tenían tienen que ordenar el asunto "Estaré feliz de ayudar y contribuir, aunque el Media Lab me dio una paliza emocional, no estoy muerto".