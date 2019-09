Profesora chilena nos explica en detalle su sistema para enseñar matemáticas con tarjetas de Dragon Ball

Entrevistamos a Juana Zagal Sandoval, docente que creó el mecanismo para enseñar matemáticas con tarjetas de Dragon Ball a alumno con Asperger.

Este jueves 26 de septiembre se dio a conocer una gran noticia, ya que un grupo de profesoras de matemáticas pertenecientes al Liceo Miguel Ángel Cerda crearon un llamativo sistema de tarjetas de Dragon Ball para enseñar Álgebra a un alumno con el Síndrome de Asperger.

Todo partió cuando el alumno Alexis Espinoza, quien tenía excelentes calificaciones en matemáticas, comenzó a tener problemas cuando en la materia comenzaron a aparecer letras, algo que lo complicó de sobremanera debido al trastorno que sufre.

A raíz de esto, su profesora ideo un creativo sistema para que el alumno pudiera volver a retomar el rendimiento en el ramo, utilizando tarjetas con los personajes de Dragon Ball durante un semestre completo para que el pudiera retomar así el ritmo académico.

Nos pusimos en contacto con la creadora del mecanismo Juana Zagal Sandoval quien detalla a continuación como surgió la idea, de la cual seguramente el maestro Roshi estará mas que orgulloso.

Matemáticas y Dragon Ball

¿Cómo surgió esta idea tan llamativa?

JZ:"Soy profesora de la Unidad 2 de álgebra en primero medio, como el alumno tiene asperger el no entendía por qué habían letras en matemáticas, porque para el era solo números. Se desmotivó con matemáticas, pero no alcanzó a bajar su rendimiento ya que nos dimos cuenta afortunadamente a tiempo, yo le comenté a mi colega Carolina y le dije: Sabes que, quiero idear un juego, al principio la idea era con frutas, pero para Alexis esto no era parte de su vida cotidiana. Fue entonces cuando ella me comentó que el veía series, buscamos cual tipo de series veía y descubrimos que su favorita era Dragon Ball".

¿Cuanto tiempo te llevó construir y aplicar el mecanismo?

JZ:"Cuando nos dimos cuenta que le gustaba mucho Dragon Ball, comencé a buscar imágenes e involucrarme sobre lo que trataba esta serie, buscando los personajes principales y ahí con mi colega empezamos a trabajar el desarrollo de las tarjetas. Esto se le aplicó durante 6 meses (todo el segundo semestre) porque toda la unidad de álgebra la trabajamos a través del juego. Luego de este cambio, Alexis pudo comprender de mejor forma todo el proceso de aprendizaje. En primer lugar, comenzamos aplicando el sistema para que el sumara y restara e hiciera las operaciones básicas, luego lo trasladamos a la guía para que empezará a mejorar los tiempos en el proceso y así terminar con el desface".

¿Cómo lograr los mejorar los tiempos de aprendizaje con Alexis?

JZ:"Para lograr esto, le dijimos que íbamos a reemplazar cada tarjeta por la inicial del nombre del personaje, por ejemplo si era Goku el colocaba una “G”, Vegeta la “V”, Piccolo la “P” y así sucesivamente y luego de esto armamos de forma algebraica todas las expresiones restantes".

Finalmente ¿Tienen pensado masificar este mecanismo? ¿Han recibido alguna propuesta?

JZ:"Por supuesto, nos encantaría hacer crecer este mecanismo a un nivel mayor y nos pone contentas que el caso de Alexis sirva como ejemplo, pero no hemos recibido ninguna propuesta todavía. La idea principal del trabajo es mía pero la trabaje en conjunto con la mi colega, la profesora de integración. Juntas trabajamos en recortar las tarjetas, plastificarlas entre otras cosas más. En el colegio tenemos dos alumnos más con asperger pero aún no probamos los mecanismos con ellos pero sin duda esperamos hacerlo pronto".