El mensaje en una botella que Jack Ma dejó a los empleados de Alibaba

El pasado 12 de septiembre Alibaba celebró su aniversario número 20 y lo hizo además en el contexto de la salida de su histórico presidente Jack Ma de la testera de la compañía.

Por eso, como gesto de buena crianza con sus trabajadores y a modo de despedida, Ma escondió un mensaje en una botella.

Para poder descubrir el significado de lo escrito por el aún presidente de la compañía, había que descargarlo por medio de un código QR.

Algunos trabajadores de la empresa china compartieron en redes sociales el particular regalo que les hicieron en la celebración del aniversario 20 de la compañía.

Jack Ma's special message in a bottle. Gift to #Alibaba staff for the company's 20th anniversary. pic.twitter.com/U0AOAj8RXY

— Matthew Brennan (@mbrennanchina) September 12, 2019