Bolívar el Héroe: Cuando una "animación japonesa" termina siendo una adaptación histórica de mala calidad

"Bolívar el Héroe" es una película animada que fue lanzada a finales de 2003 por el director colombiano Guillermo Rincón.

Normalmente cuando hablamos de "animación japonesa", se nos viene a la cabeza un estilo artístico parecido al de obras famosas como Samurai X, Super Campeones, Neon Genesis Evangelion, Dragon Ball, etc. Todos conocemos cómo se ve el rostro de sus personajes, cómo se ambientan los escenarios; y, sobre todo, cómo se desenvuelven sus escenas de acción. Supuestamente siguiendo el estilo de estos referentes es que nació una producción como "Bolívar el Héroe".

Bolívar el Héroe es una película colombiana que fue estrenada en diciembre de 2003. Se trata de un largometraje completamente animado sobre la vida de "El Libertador" y que tiene una gran particularidad: Según sus creadores, la producción está basada en el estilo manga/anime. Sin embargo, tal y como podemos darnos cuenta a primera vista, no se parece nada a algo que hayamos visto antes. De hecho, sin lugar a dudas podemos decir que es una de las peores películas de animación existentes. Esto no quiere decir que no podamos disfrutarla, pues verla vale muchísimo la pena.

Para hacernos una idea de por qué debería interesarnos esta "obra magistral", podemos acudir a una entrevista que hizo el Canal RCN al director Guillermo Rincón antes de su estreno. En ella dice que su equipo de trabajo tardó cuatro años para hacer los 70 minutos de Bolívar el Héroe a 24 cuadros por segundo. También aprovechó la oportunidad para comentar lo siguiente:

Es un dibujo manga, es una técnica japonesa. Tratamos de que también tuviera algo criollo. Por ejemplo, el dibujo japonés es algo muy quieto y muy tieso. Aquí le pusimos el lip sync normal, el de las películas de Disney por medio del computador".

El resto de la entrevista es imperdible:

¿Qué tiene de malo?

Cualquiera que vea al menos 30 segundos de la película se puede dar cuenta por qué ha recibido tantas críticas. La animación es poco fluida y con efectos realmente extraños y poco trabajados. Tan solo hay que ver la batalla final, la cual está llena de efectos de sonido y transiciones que le quitan cualquier intento de generar tensión en el ambiente. Además, se puede poner en duda si de verdad está hecha a 24 cuadros por segundo.

También hay partes de supuesto "humor" que llega a ser bastante incómodo, así como detalles demasiado inverosímiles como la existencia de un caballo verde. Cada detalle que se ve en la producción se siente muy forzado.

Desde que Bolívar el Héroe llegó a Youtube, varias personas se han encargado de hacer bromas comparándola sarcásticamente con series como "Jojo's Bizarre Adventure".

Se desconoce en estos momentos cuánta inversión tuvo la producción, si es que tuvo alguna. Se dice que no le fue muy bien en taquilla y que solo duró unas pocas semanas en cine. Si bien en su época no tuvo mucha popularidad, ahora se volvió un patrimonio más de internet.