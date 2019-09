El misterio tras la gigantesca bola verde que atravesó los cielos en Canadá

Captado por usuarios en sus cámaras de seguridad.

Una gigantesca y brillante bola verde fue avistada por los habitantes de Edmonton, en Canadá, y el misterio no se hizo esperar.

Las redes sociales explotaron en dicho lugar tras el fenómeno, y es que los registros son impresionantes:

Caught the Edmonton Meteor on my dash cam last night #yegmeteor pic.twitter.com/I9g5lkMsJ8 — Gary Worsdall (@Accipitridae) September 1, 2019

El impresionante fenómeno se vivió a las 10:23 PM hora local, generando atención de medios locales como internacionales.

¿Pero qué pasó realmente? Desde hace décadas que se vienen registrando y los ufólogos los tienen como un fenómeno que los fascina a más no poder, pero especialistas sugieren que se trata de meteoritos que se desintegran antes de caer a la Tierra (dado eso han generado mucho folclore, nadie suele encontrar nada), que agarran este color por las partículas en la atmósfera, o un bólido.

¿La verdad está ahí afuera?