Ex integrante de Blink-182 logra que la Marina de EE.UU. "reconozca" la existencia de OVNIS

"Fenómenos aéreos no identificados" es mejor que negarlo todo.

Acaba de suceder un día histórico para los seguidores de los OVNIS (Objetos Voladores No Identificados) y todo su fenómenos. La Fuerzas Armadas y de la Marina de Estados Unidos acaba de reconocer su existencia, más o menos, y todo fue gracias a un ex integrante de la banda Blink-182.

La historia es tan extraña y retorcida como suena, así que tendremos que explicarla paso por paso. Todo se remonta a esta serie de videos publicados por la To The Stars Academy of Arts & Science hace más de un año.

Este proyecto, creado e impulsado por Tom DeLonge, ex integrante de Blink-182, se dedica a estudiar a los OVNIS bajo el objetivo de comprobar su existencia.

Saltaron a la fama por filtrar estos videos tomados por las cámaras de jets de combate, en donde se observan extraños objetos voladores grabados por los pilotos de manera incidental.

Ahora, según revela la gente de Motherboard/VICE, los portavoces de la Marina de Estados Unidos por fin han hablado sobre este material, y a lo que se ve en el video lo denomina como "Fenómenos aéreos no identificados":

El hecho de que la Marina esté utilizando el término "Fenómenos aéreos no identificados" muestra que han ampliado lo que se espera que informen los pilotos de combate estadounidenses para investigar cualquier cosa desconocida en su espacio aéreo que en el pasado se haya relacionado con un estigma.

Es lo que señala el editor de la revista “UFO-Aktuellt”, Roger Glassel para la publicación. Destacando este inesperado hecho. En donde los OVNIS ya no son clasificados como globos o drones.

Se trata de un pequeño paso en el protocolo de abordaje de estos hechos. En donde podría ser cualquier cosa aún, pero que no niega de tajo la potencial existencia de naves ajenas a este planeta.

Ahora sólo falta comprobar científicamente que eran en verdad OVNIS.