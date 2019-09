Birds of Prey muestra su primer cartel y la guionista revela que todo es obra de Margot Robbie

Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) revela un póster extraño que marca al parecer el tono de la película.

Poco se ha sabido sobre la secuela espiritual de Suicide Squad. Hace algunos meses descubrimos que su nombre oficial sería Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Pero fuera de ahí la información había sido poca.

Se reveló un teaser peculiar, con Margot Robbie reinterpretando a Harley Quinn, pero ahora con un cambio radical de vestuario. Y se supo que Ewan McGregor participaría como "villano", interpretando a Roman Sionis/Black Mask. Pero luego de eso no se supo nada, hasta ahora, que se reveló su primer póster:

Como podemos observar hay indicios que sugieren que Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) tomaría una dirección estética diferente a lo que vimos en Suicide Squad.

Esto acaba de quedar confirmado por la propia guionista Christina Hodson, quien en entrevista con Total Film reveló que Margot Robbie es quien cocinó todo este cambio:

Margot sabía que quería contar una historia de"Harley Quinn con chicas". Ahí fue donde comenzó con eso. Ella sabía que quería una pandilla de mujeres. Ella quería que Harley tuviera amigas. Ella es fanática de los cómics. Obviamente, ya sabes, Birds of Prey no es un equipo tradicional. Entonces se trataba de encontrar formas divertidas e ingeniosas de hacerlo. La gente de Warner me apoyaron mucho en términos de dejarme ir sin correa.

Margot Robbie además de ser la protagonista es también la productor de la cinta. De modo que se reunió con Hodson hace cuatro años (antes de que Suicide Squad incluso se estrenara) para comenzar a sacar ideas.

Ahí fue donde acordaron tomar el hilo de Birds of Prey y adaptarlo como una historia independiente a Suicide Squad.

La película se estrena en febrero de 2020. Así que falta poco para ver el primer tráiler.

Ahí es donde veremos cómo lo recibe el público.