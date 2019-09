Bill Gates habló del "profeta" Steve Jobs y del episodio de Los Simpsons donde bloqueó la Internet a Homero

En entrevista con el The Wall Street Journal en la antesala de su documental en Netflix, Bill Gates, se refirió a varios asuntos de su vida.

El documental "Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates" se estrenará este próximo 20 de septiembre en Netflix y pretende desentrañar aspectos más privados de la vida del genio que hizo de Microsoft un imperio en los años ochenta.

En la antesala de su presentación en sociedad, Gates conversó con el Wall Street Journal y se refirió por ejemplo a lo que envidiaba de Steve Jobs.

"Tengo la suerte de trabajar en muchas cosas como el cambio climático o la mejora de los barrios marginales urbanos que pueden atraer un nivel de talento que la economía no tendría…Pero yo mismo no soy un predicador. He aprendido un poco sobre hablar en público y cómo articular cómo resolver estos problemas con el tiempo. Me he dado cuenta de eso en cierto sentido. Steve Jobs siempre fue más natural en eso. Podía hablar sobre lo que, en el caso de NeXT Computer [su seguimiento después de ser expulsado de Apple], no era tan bueno de una máquina, pero hipnotizaría a la gente si se encontraban en el auditorio. Ojalá pudiera ser tan mágico porque tengo causas que de alguna manera son más impactantes y necesito asegurarme de que no se ignoren".

Bill Gates sobre Los Simpsons, Jeffrey Epstein y más

Otra de las cosas que abordó el dueño de Microsoft fue un particular capítulo de Los Simpsons donde impide a Homero crear su empresa de Internet.

"Había algunas cosas graciosas. El hecho de que las personas de 20 años obtienen grandes cantidades de dinero y toman grandes decisiones con decenas de miles de empleados, siempre habrá preguntas sobre si entienden las preocupaciones sociales generales o si son un poco arrogantes", manifestó sobre este episodio.

Gates también habló sobre cómo en algún momento lo compararon con Jeff Bezos o Mark Zuckerberg por los problemas de privacidad de sus creaciones.

"Tan pronto como la tecnología se volvió importante, con la computadora personal e Internet, ciertamente hubo una dualidad en la que la gente decía: "Oh, Dios mío, esto es algo brillante", pero también me estaban mirando a mí u otros líderes de la industria. y diciendo: "¿Qué motiva su trabajo? ¿Entienden los posibles efectos secundarios negativos? ”Soy una especie de chico aficionado a esa dualidad original. Según algunas medidas, era extremadamente popular y, según algunas medidas, era extremadamente, ya sabes, a la gente le preocupaba lo que Microsoft estaba haciendo. Lo que está sucediendo ahora es más una cosa convencional. Las preocupaciones son legítimas, y ahora están tocando más áreas de la vida".

También salió a desmentir cualquier donación que le entregará Jeffrey Epstein para pasársela al MIT.

Me encontré con él. No tenía ninguna relación comercial o amistad con él. No fui a Nuevo México ni a Florida ni a Palm Beach ni nada de eso. Había personas a su alrededor que decían, oye, si quieres recaudar dinero para la salud global y obtener más filantropía, él conoce a mucha gente rica. Cada reunión donde estaba con él eran reuniones con hombres. Nunca estuve en fiestas ni nada por el estilo. Nunca donó dinero a nada que yo sepa.

Por último se le preguntó si alguna vez intentó cambiar su imagen personal y su respuesta fue: "Nadie intentó deshacerse de mis pecas o mis gafas. Si miras este documental, claramente no estoy curado de eso. Es lo principal que hago en mi vida. Leo y mastico mis gafas mientras lo hago. Ese es mi trabajo".