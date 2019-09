Descubre los biberones de la Prehistoria: eran de arcilla y con forma de animales

Recipientes de barro regados por Europa fueron las pistas que un grupo de investigadores de la Universidad de Bristol en el Reino Unido siguieron para demostrar cómo eran los biberones de la Prehistoria y qué contenían.

Los resultados, publicados por la revista Nature, dejan evidencia el cuidado que en esa época el hombre procuraba a sus hijos. Según la autora principal del estudio, la arqueóloga biomolecular Julie Dunne, “es obvio que amaban a sus hijos de la misma manera que lo hacemos hoy”.

Para ello se remitieron a recipientes de arcilla del Período Neolítico, hace más de 6.000 años. Las vasijas de diferentes, tamaños y colores se hicieron más comunes a finales de la Edad de Broce y a principios de la Edad de Hierro.

Ello, explica Dunne, porque entonces el hombre prehistórico abandonó la caza y recolección y se dedicó a cultivar alimentos y domesticar animales. Entonces cuando creció la población, se hizo necesario crear biberones para sus hijos.

Our paper on prehistoric baby bottles found in European child graves which contain ruminant animal milk published in Nature today. They often come in the form of imaginary animals. How cute are these! @ogu_bristol @BristolUnihttps://t.co/cB16AmuTzN pic.twitter.com/tTRI0Skrfu

— Dr Julie Dunne (@thepotlady) September 25, 2019