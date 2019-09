Batman Day: Los crossovers más raros del caballero de la noche

La vida de Batman ha sido muy rara y ha tenido incontables aventuras con otros héroes. Aquí te mostramos sus crossovers más extraños.

Para celebrar el Batman Day, no podemos pensar en algo mejor que celebrar la vida del murciélago en los cómics. Pero no hablaremos de sus mejores aventuras ni de sus villanos más icónicos, hablaremos de sus crossovers. Historias en donde se ve la cara con otros personas de sagas que no pertenecen a su universo. Aquí veremos las más raras de todas sus aventuras en conjunto.

Batman vs Elmer Fudd

Mejor conocido como Elmer Gruñón en América Latina, este personaje de los Looney Tunes tuvo un enfrentamiento con Batman. Es una cómic oficial, así que tuvieron que hacerlo lo más épico posible. Sinceramente es una lectura obligada para los fanáticos de Batman, suena a un terrible experimento pero el resultado final es genial.

Batman vs Tarzan

En otra de esas historias que parecen mentira, Batman tuvo un par de cómics en conjunto con Tarzan. Esta historia nos presenta el clásico primer encuentro en donde piensan que son enemigos. Eventualmente unen fuerzas y se enfrentan a un villano en común. Cabe destacar que aquí, Tarzan es un vigilante también.

Archie meets Batman ’66

Como no podía faltar, Archie tiene un crossover con el caballero de la noche. Para ser más precisos, se encuentra con el Batman de los 60, el que hizo famoso Adam West. No es solamente una aventura, sino que son varios tomos. Curiosamente, esto empezó con un cómic en donde Harley Quinn se encuentra con Betty y Veronica.

Batman & Scooby-Doo!

Este crossover ha ocurrido más de una vez, por lo que podemos asumir que Batman ya es amigo de Mystery Inc. Una de las veces más famosas fue en la caricatura, que nos dejó el momento más épico de todos. Cuando Batman invita a la pandilla a su baticueva, les dice que les dará galletas y bati leche, por lo que Shaggy s muestra preocupado. Todo un clásico.