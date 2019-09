El Batman Day se celebrará en 80 ciudades en el mundo, incluidas algunas de América Latina

El Batman Day ya está a la vuelta de la esquina y con este podremos ver la bati señal en varias ciudades de América Latina.

Batman es uno de los superhéroes más amados a nivel mundial, se podría decir que es incluso el más amado. Ya que cuenta con una infinidad de historias, villanos, trajes, juguetes, películas, series y todo lo que puedas imaginar. Con algo que también cuenta es con su propio día mundial y se celebrará en 80 ciudades del mundo. Esto de acuerdo a la página oficial de DC Comics.

El Caballero de la Noche se vuelve global

La manera en que se celebrará el día de Batman será de una manera muy sencilla. Puesto que podremos ver la Bati Señal reflejada en algún punto de la ciudad cuando esta llegue. Eso quiere decir que por primera vez en nuestra vida, podremos ver la señal encendida apuntando al cielo. Toda una maravilla, sinceramente.

Este evento se llevará a cabo el 21 de Septiembre de este mismo año y si te interesa, aquí te dejamos el Batman Tracker. Una herramienta hecha por DC para que puedas seguir los pasos de Batman alrededor del mundo. Esto con la finalidad de poder saber el horario y las ciudades en donde se encontrará.

Ahora que si lo que quieres es verlo por Internet porque no puedes llegar a ciertos puntos. No se cuenta aún con transmisiones oficiales de estos eventos, pero no descartes que las haya después. E incluso si no hay nada de parte de los organizadores, seguramente tendremos buenos samaritanos transmitiendo.

Eso si, en cuanto sepamos sobre transmisiones durante el Batman Day, se los haremos saber de inmediato. Ya que sabemos que no todo mundo puede dejar todo lo que está haciendo para ir a ver como se prende una luz.

Eso si, es la oportunidad perfecta para poder usar aquella máscara de Batman que se está empolvando en el armario. O de usar ese maquille de payaso que sobró del Halloween pasado.