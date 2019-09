¿BangBros Arena?: Sitio porno ofrece su marca para el nombre del estadio de los Miami Heat

El sitio e imperio pornográfico BangBros quiere incursionar en la práctica de los "naming rights", donde un patrocinador comercial busca asociarse con un club deportivo para que su estadio o gimnasio lleve su nombre.

Pasa por ejemplo con el Bayern Munich y el Allianz Arena o con el American Airlines Arena, casa de los Miami Heat que justamente es el objetivo de los creadores de "BangBus".

Diez millones de dólares por diez años es la jugosa oferta que hizo la empresa porno, tal como lo ratificó a través de Twitter.

Disney on Ice at the Bang Bros Center 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/Xj8IMScmzD

— RN (@_24obama) September 13, 2019