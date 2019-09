Avengers y Yu-Gi-Oh! se unen en este épico crossover hecho por fans

Avengers, en el universo de las películas, no tiene tantos personajes ni tantas historias como en los cómics. Pero es gracias a que estos llegaron a la pantalla grande que lograron conseguir muchos más fans. Algunos de ellos son artistas talentosos que además, gustan de hacer crossovers, como el que verás a continuación.

El objetivo de Thanos siempre ha sido el de obtener más poder, esto con la finalidad de poder destruir parte del universo. Y a pesar de que la razón de querer destruirlo varía de los cómics a las películas, por lo general consigue su objetivo.

Pero ¿qué pasaría si Thanos llegara al universo de Yu-Gi-Oh? seguramente buscaría poder desde el primer instante. Y a parte de los conocidos artículos del milenio, hay una serie de cartas que si se juntan, son básicamente imparables.

Estamos hablando de las 5 cartas de Exodia el Prohibido, las cuales te hacen ganar el juego si tienes las 5 en tu mano. Es por eso y porque a Thanos le encanta juntar partes de un poder enorme, que el siguiente fan art es épico.

The most ambitious crossover event in history 🤓

Anyone else hyped for #AvengersEndgame ? NO SPOILERS or #Thanos will #snap you.

These #avengers hashflags are cute. #Hulk #Thor #BlackWidow #Loki #CaptainAmerica #hawkeye #blackpanther #BuckyBarnes #doctorstrange #Spiderman pic.twitter.com/6nsPj8OJY6

— Emory 🔜 TwitchCon #24 (@HumanForScale) April 25, 2019