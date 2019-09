Avengers: Un personaje importante no necesitó de efectos especiales

Hay un personaje dentro de la saga de Avengers en el cine que no necesitó efectos especiales para ser parte es este universo, no adivinarás quién es.

Las películas de Avengers, desde la primera hasta la última, están llenas de efectos especiales. Ya sea para que Tony Stark pueda llamar a sus armaduras como para hacer que Groot derrote cientos de enemigos. Pero entre todo el cast, hubo un personaje que no usó ningún efecto especial. Así lo confirmó Jen Underdahl en una entrevista para Wired.

El tamaño no importa

Este importante personaje fue el encargado de prácticamente poner la trama en movimiento. Además de que es pequeño y no aparece mucho en toda la saga, es más, solo aparece unos segundos en Endgame.

Estamos hablando de la rata que por casualidad libera a Ant-Man del Reino Cuántico. Y a pesar de lo raro que suena esto, es muy importante gracias a la época en la que vivimos.

Hoy en día, ya básicamente no hay película en Hollywood que no use para nada los efectos especiales. Esto se puede ver tanto en escenarios, vestuarios, personajes y básicamente todo el aspecto visual. Es por eso que cada vez se requieren menos las habilidades de animales entrenados en el cine. Puesto que pueden ser fácilmente reemplazados por animales hechos por computadora.

Pero este no fue el caso de la rata, puesto que esta fue contratada justamente para esa escena. Curiosamente, los directivos de la película pensaron que al final tendrían que cambiar la rata real por una rata de computadora. Pero al final, la actuación de esta rata fue tan buena que incluso les ahorró el trabajo, estaba muy bien entrenada.

Así que este animal actor fue quien logró salvar al mundo. Aunque a Jen Underdahl se le olvidó el nombre de esta rata, sin duda es un héroe sin capa y con mucho talento.

Esperemos que la industria continúe con esa tendencia de seguir contratando animales, también necesitan comer y tienen sentimientos.