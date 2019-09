Astrónomo ucraniano descubre nuevo cometa proveniente del espacio exterior

Un nuevo descubrimiento astronómico ha llamado la atención en el mundo de la ciencia ya que un aficionado investigador ucraniano ha descubierto un objeto que entra a nuestro Sistema Solar desde fuera del espacio.

El cometa en cuestión recibió el nombre temporal de GB00234 y fue encontrado por Gennady Borisov, astrónomo de Ucrania quien actualmente trabaja en el observatorio Astrofísico de Crimea, ubicado en aquel país.

Para calmar las cosas es bueno destacar que este objeto no tiene ninguna posibilidad de chocar contra la Tierra pero lo que si ya está claro es que esta roca espacial sería la segunda de este tipo descubierta durante los últimos años.

Sin duda una de las grandes características de este nuevo descubrimiento realizado por Borisov es que este objeto es el segundo cometa que ingresa desde afuera del Sistema Solar para recorrerlo por completo durante su recorrido, algo que hasta hace pocos años era desconocido por la astronomía.

El objeto fue identificado el 30 de agosto pasado por el Observatorio, pero según informaciones provenientes de otros lugares de observación a través del mundo ya varios lo tenían más que identificados. Donde sin duda ganó por sobre los demás Borisov fue en que este tomo la iniciativa y se decidió a inscribirlo mucho antes que los otros investigadores.

Here's a remarkable animation of #gb00234 , which may be our second known interstellar visitor, taken by astronomer Gennady Borisov – who discovered the object.

La órbita que sigue este cometa es totalmente diferente a lo que conocemos, ya que este no orbita al sol como normalmente hacen otros, por lo que aún es un misterio el cómo se moverá dentro del Sistema Solar.

Este es sin duda una de las dudas que tienen actualmente los expertos, ya que su órbita y estado son un poco desconocidos por ahora y eso los tiene algo más inseguros del como se comportará. Según palabras del Marco Micheli, del Centro de Coordinación de Objetos cercanos a la Tierra en Europa" Ahora nos encontramos trabajando para obtener más observaciones de este objeto tan inusual pero que llama profundamente la atención de todos".

A few more diagrams of gb00234. Realize these assume the nominal hyperbolic trajectory is correct. This has yet to be confirmed. The animation is showing a view of the Sun from the comet +/- 120 years.

Here's a sim showing where in our sky it came from.https://t.co/m8MHalo1Qw pic.twitter.com/xZUHizVYNe

— Tony Dunn (@tony873004) September 11, 2019