Inexplicable: arqueólogos encuentran 'iPhone' de 2.100 años de antigüedad

La ciencia a veces nos regala momentos tan retorcidos como inexplicables en el momento que suceden. Así por ejemplo al inicio con esa espectacular foto de una avalancha de nieve en Marte. Pero ahora llegó a un nivel más retorcido. Con el hallazgo de un 'iPhone' de más de dos mil años de edad en una excavación arqueológica.

El uso de comillas no es casualidad, desde el momento mismo en que un grupo de investigadores encontraron este extraño objeto rectangular negro junto al esqueleto de una mujer; todo dentro de una tumba en una excavación en Rusia, no han podido evitar señalar que parece un smartphone:

well actually we think it looks more like Samsung than an iPhone…:) Archeologist in awe at 2,100 year old iPhone-like belt buckle unearthed in 'Atlantis' grave in Tuva. Ancient Xiongnu-era woman took stylish accessory to the afterlife https://t.co/9GEonROP3T pic.twitter.com/6gmlk53CzJ

— The Siberian Times (@siberian_times) September 8, 2019