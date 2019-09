México tendrá la primera Apple Store flagship en toda Latinoamérica

Será la segunda Apple Store en México, pero la primera flagship en toda Latinoamérica, y ya tenemos fecha y lugar de apertura.

Las Apple Store flagship o "Flagship Store" son conocidas en todo el mundo, aunque no demasiado en el territorio latinoamericano, pues no hay ni una sola. Esto va a cambiar. A diferencia de las demás tiendas, en estas se incluirán las series Today at Apple, talleres y clases.

Apple abre su nueva tienda en Polanco

La compañía está entrando fuerte a México, especialmente hablando de sus tiendas. Sin embargo, con la primera Store imaginamos que lo haría en los territorios más adinerados de la CDMX. Y parece que se refuerza la teoría. La segunda tienda estará en Antara Polanco (la primera se encuentra en Vía Santa Fe).

La inauguración se llevará a cabo el 27 de septiembre y la compañía de la manzana mordida contará con la presencia del ilustrados mexicano Edgar Flores. Él estará creando una pieza de arte usando sólo un iPad y Apple Pencil.

El diseño de la tienda todavía no se conoce, aunque desde hoy ya se ve un muro en Antara donde se esconde lo que están preparando detrás. Seguramente los fans de la marca no perderán el tiempo y llegarán desde temprano a la inauguración.

Por ahora esta es la información que se tiene, aunque estaremos al pendiente para conocer más información sobre esta tienda.