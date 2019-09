Apple se va con todo contra Google y su última publicación del Project Zero

Básicamente dicen que usan su programa como arma de propaganda.

Que Apple y Google no son los mejores amigos, eso es conocido, pero que se usen iniciativas nobles como Project Zero como arma de propaganda, eso es algo que no habíamos visto.

Sucede que hace unos días la entidad encargada de encontrar vulnerabilidades, que cuentan con excepcionales talentos en el equipo, publicaron un preocupante estudio que apuntaba a un serio problema con los iPhones.

Urgente: Google encuentra sitios que robaron fotos y datos de tu iPhone con sólo visitarlos Por dos años bastaba con sólo visitar estas páginas web para comprometer tus fotos, mensajes y otros datos privados de tu iPhone.

El tema es que nunca se especificó el alcance del problema, ni menos la localización, dado lo cual Apple sacó un comunicado donde cuentan "su verdad", por decirlo de alguna forma.

En este rezan que el "sofisticado ataque" no era en masa, sino que dirigido específicamente a la comunidad Uighur, con una docena de sitios webs que tenían el "arma".

Aclaran que el alarmista post de Google salió 6 meses después de que ya se había solucionado el problema y que este estuvo al aire por dos meses, "no dos años como dice Google", y que al enterarse les tomó 10 días resolverlo por completo.

Por último, aclaran que ya estaban al tanto y a punto de terminar el parche cuando Google se les acercó por primera vez para "informarles".

Otra cosa que Apple no dice, pero que otros analistas han sido raudos en explicar, es que esta vulnerabilidad expuesta por Project Zero funcionaba con dispositivos Android y Windows Phone, o sea, básicamente cualquier smartphone, pero que prefirieron enfocarse solo en Apple.