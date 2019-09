Apple escondió un mensaje SECRETO en su presentación del iPhone 11

Un mensaje secreto o "easter egg" que está escondido en el video resumen del evento del iPhone 11 confirma todas nuestras sospechas: en Apple son unos genios del marketing.

Sí, el video es genial y la idea de este tipo de videos súper rápidos la inauguraron el año pasado, pero esta vez contiene un pequeñísimo detalle.

En un punto de la cinta (descúbranlo ustedes), si eres muy exacto te topas con la siguiente pantalla azul:

Dice:

El texto de unos y ceros, como podrás adivinar, está en binario, y al ponerlo en un traductor arroja lo siguiente:

So you took the time to translate this? We love you