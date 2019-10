No más antivacunas: Reino Unido no dejará entrar al colegio a niños que no hayan recibido la triple viral

Reino Unido de suma a la lista de países que están comenzando a tomar medidas contra los antivacunas. Otros territorios como Italia o Alemania ya han tomado decisiones o planean hacerlo muy pronto. En el caso de los británicos, la solución que consideran es limitar la entrada al colegio a niños sin la triple viral.

La vacuna de la triple viral, triple vírica o SPR es una inyección que se realiza a los cinco años de edad. Esta protege contra la sarampión, las paperas y la rubeola. Se trata de una de las inmunizaciones más básicas y fundamentales que recibe cualquier persona. Desde su implementación en la década de los 70s se ha dicho que ha salvado millones de vidas.

Es común pensar que los países con las mejores economías tienen a sus habitantes protegidos con la vacuna. No obstante, la tendencia de las personas antivacunas ha revertido las buenas estadísticas de hace unos años. Esto ha levantado la preocupación de estados como el de Reino Unido.

Según se denuncia, Reino Unido tiene un porcentaje de niños vacunados muy por debajo del necesario. Según la OMS, es necesario que un 95% de la población esté vacunada para generar imunidad de grupo. Esto es que haya poca probabilidad de que los no vacunados sean infectados. Sin embargo, la realidad de los británicos es que solo un 87,2% de los niños de cinco años tiene la triple viral.

Por eso el secretario de salud del país, Matt Hancock, dio un ultimátum. El político señaló que iban a restringir la entrada a colegios a aquellos niños que no estén inmunizados. Básicamente, será negarle la educación a los niños de padres antivacunas. Esto, a cambio de proteger la salud del resto de la población.

Hancock dejó en claro su preocupación por los bajos niveles de vacunación. Ante esto, declaró que no vacunarse genera un peligro para otras personas:

Lo peor es que si no vacunas a tu hijo y puedes hacerlo, entonces la persona que estás poniendo en riesgo no solo es tu propio hijo, sino también el niño que no puede ser vacunado por razones médicas. Por ejemplo, en caso de que tenga cáncer y su sistema inmunológico sea débil.