¿Qué significa el mensaje que aparece al final de un capítulo de anime?

Siempre que vemos anime en su doblaje japonés, escuchamos el mismo mensaje al final con pocas diferencias, pero ¿qué significa?

¿Ves anime en su doblaje original con frecuencia? Si es así, seguramente te habrás dado cuenta que al final de cada capítulo, no importa la serie que sea, se escucha una voz-en-off recitando el mismo mensaje. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que significa?

No importa el género, la duración o la temática del anime en específico. Siempre vemos letras irreconocibles (para la mayoría) con algunos logos y un fotograma del capítulo. Como bien podemos suponer, se trata de los patrocinadores oficiales de la serie que estamos viendo. Naturalmente en Japón la industria de la animación es apoyada económicamente por diversas empresas.

El mensaje que se dice es "Kono bangumi wa goran no suponsaa no teikyou de ookurishimasu" (この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします). Es decir:

Transmitimos/Les entregamos este programa gracias a los sponsors que ven (en pantalla)".

Hay algunas variaciones que dicen "ookurimashita", que es el mismo "Entregar" pero en pasado.

Ahora ya sabes por qué se repite tanto esa frase que durante mucho tiempo escuchaste sin conocer su significado. No es un dato que te cambiará la vida, pero al menos la duda ya está resuelta.

¿Y cómo se dice?

Si llegaste hasta aquí, tal vez quieras saber también cómo pronunciar esta frase que parece compleja a primera vista. Después de todo, no todo el mundo ha estudiado alguna vez japonés.

En realidad, para los hispanohablantes no es muy difícil pronunciar ese idioma. Comienza diciendo "Kono bangumi" (este programa), que es igual como lo estás leyendo. Después, pronuncia "wa", no diciendo "gua", sino "uá". En este punto haz una pausa.

Ahora di "Goran no", asegurándote de decir las dos 'N'. Continúa con "Suponsaa no" (sponsor). En esa palabra no necesitas pronunciar la 'U', pero asegúrate de alargar la 'A' al final'. Prosigue con "Teikyou", que es como leer "Teekioo"; básicamente alargar la 'E' y la 'O'. Ahora pronuncia "de", con una pausa.

Finaliza con "Ookurishimasu" (Enviar/entregar). La primera 'O' la alargas y la última 'U' la omites.

¿Difícil? A continuación repasamos esta explicación: