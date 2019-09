Google prepara Android para teléfonos básicos y eso abre una nueva gama de productos

Supe que querías desconectarte, jaja.

El mercado de los feature phones, teléfonos básicos o "flecha", como le dicen en algunos lados es un mercado que sigue creciendo en distintas regiones del mundo.

Queramos o no, hay gente que no necesita más, por así decirlo, que tiene sus necesidades cubiertas con muy poco y que no están dispuestos a cambiar eso por algo mucho más caro.

El tema es que hasta ahora, los mayores avances en estos equipos eran sistemas como KaiOS, que a pesar de ser novedosos por portar algunas aplicaciones reservadas a los teléfonos inteligentes, no cuentan con el músculo de algo como Android.

Hace unos días se filtró un video donde se ve al principal sistema operativo móvil del mundo, en una nueva versión para estos equipos, lo que podría cambiar el panorama de los celulares.

Vemos apps de Google como Maps, Chrome e incluso Assistant, que "sospechamos" tienen una interfaz optimizada para manejarse con botones y no con una pantalla táctil.

Lo anterior, a pesar de que no se ve una Play Store, si se da la posibilidad, permitiría que más desarrolladores se interesaran en optimizar su trabajo para estas plataformas, generando toda una nueva camada de potenciales clientes, que antes abrumados por la complejidad táctil y las opciones, ahora podrían acceder a ellas.

Alto negocio, pero a la vez una oportunidad de democratización de acceso a los servicios, sin duda puede ser algo muy interesante.