Empleados de Amazon harán huelga para protestar por Huella de Carbono de la compañía

La conciencia ecológica es fuerte en los empleados de Amazon, ya que más de mil empleados de la empresa harán la primera huelga de carácter ambiental el próximo 20 de septiembre en Seattle.

Una de las peticiones de los trabajadores es que la empresa tenga emisiones cero de acá a 2030.

Esto porque el principal reclamo de la misma gente que trabaja en Amazon es que las emisiones de carbono son altas por la gran cantidad de paquetes que deben trasladar cada día.

We want Amazon to commit to zero emissions by 2030 and pilot electric vehicles first in communities most impacted by pollution. We should be leaders reaching zero first, not sliding in at the last moment.

