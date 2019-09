IFA 19: Esto es lo mejor de la presentación de Acer y sus novedades

Acer presentó nuevas sorpresas para los creadores de contenido profesionales, pero también amateurs. Y claro, los gamers también se llevaron su parte.

Nos encontramos en la pre-IFA 2019 y el día de hoy Acer nos presentó sorpresas nuevas. Su idea es apuntar a los creadores de contenido de todo tipo: desde los profesionales y estudios, hasta los amateurs e influencers. Lo mejor es que no dejaron fuera de la jugada a los gamers. Esto es lo nuevo.

Las novedades de Acer en la IFA 19

Acer Swift 3 y 5

La Swift 3 es una portátil ultraligera con un panel Full HD IPS de 14″ con un mayor ey mejor enfoque hacia lo ligero y con buen diseño, yendo hasta los 1.19 kilos con un grosor de 15.95 milímetros.

Y hablando de sus entrañas, la nueva generación subirá un escalón con los procesadores de Intel Core i7-1065G7, 16GB de RAM y más y mejores opciones gráficas disponibles: Intel Iris Plus o las NVIDIA GeForce MX250.

Pasando a la Swift 5, tenemos una carcasa hecha de magnesio, litio y aluminio, lo que la hace extremadamente ligera, llegando a pesar menos de un kilo. Ligero como una pluma, pero potente.

En este caso también hablamos de un panel LED IPS de 14 pulgadas, aunque con resolución Full HD. Y sí, también Intel Core i7-1065G7 Ice Lake de 10ª generación. Su almacenamiento irá hasta los 512 GB y la posibilidad de elegir entre na gráfica Iris Plus o la NVIDIA GeForce MX 250.

Los precios irán de 599 euros para el Swift 3 y los 999 euros del Swift 5. Aún no se conocen los precios para Latinoamérica.

El concepto de ConceptD

La ConceptD 3 Pro sería la más económica de la familia. Tendrá Intel Core i7, pero de novena generación y las gráficas especializadas NVIDIA Quadro T1000. La pantalla tiene certificación PANTONE-Validated.

Por su parte, las hermanas mayores, Concept 5 Pro y 7 Pro; sus pantallas serían de 15.6″ y 17.3″ respectivamente. Serán compatibles con 4K y pasarán a gráficas Quadro RTX 3000 y Quadro RTX 5000. Todo esto aunado a las especificaciones de su hermana menor.

la joya de la familia ConceptD es la 9 Pro con una pantalla IPS de 17.3 calibrada individualmente de fábrica, certificada por PANTONE y con resolución compatible con 4K y cobertura 100% de RGB.

La depredadora: Predator

Es verdad que esperábamos con ansias ver las nuevas (y lindas) Predator de Acer. Lo mejor es que no decepcionaron. La hermana pequeña se llama Predator Triton 300 y tiene una pantalla de 15.6″ con resoluciones Full HD a 144 Hz y tiempos de respuesta de 3 ms.

En sus tripas tendrá un Intel Core i7 de novena generación, una NVIDIA GeForce GTX 1650, 16 GB de memoria DDR4 a 2666 MHz y almacenamiento de hasta 2 TB.

Ahora hablemos de la reina: la Predator Triton 500, que tendrá una pantalla con tasas de refresco de hasta 300 Hz, sincronización vertical NVIDIA G-SYNC y un tiempo de respuesta de 3 ms para una resolución de pantalla de 1.920 x 1.080 pixeles. También incorporará un procesador Intel i7 de novena generación y una NVIDIA GeForce RTX 2080 MaxQ .

El trono del gamer: Predator Throne Air

¿Pensabas que era innecesario? Bueno, pues ahora ha llegado otro trono y se trata del Predator Throne Air. Este nuevo modelo trata de recrear un espacio totalmente inmersivo para el gaming con tres soportes para monitores, un porta teclado ajustable, descansa-pies y obviamente, una silla que te da masaje porque, por qué no.

Sin embargo, no olvidemos que este es un modelo Air. Es decir: más pequeña que la anterior. No podrás inclinar los monitores, por ejemplo. Tampoco tendrá sistemas hidráulicos. Pero da masaje, no olvidemos eso. No suena nada mal. Algo más: es más barata que la anterior.