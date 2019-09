Como abrir el "Administrador de tareas" en una Mac

Si alguna vez necesitas cerrar aplicaciones que no responden en una Mac, aquí te decimos una de las maneras más populares de hacerlo.

Si acabas de conseguir una Mac por primera vez, entonces seguramente tienes muchas preguntas. Y una de las primeras que tenemos todos, es la ubicación del Administrador de Tareas, el cual nos ayuda mucho en Windows. Así que si quieres saber su ubicación, no busques más.

Es más fácil de lo que parece

Lo equipos de Apple tienden a ser un poco más complicados que los equipos de Microsoft. Esto se puede ver desde la interfaz hasta en la manera en que esta deja al usuario acercase a su sistema. Pero solo basta con poco tiempo de uso para que puedas hace uso correcto de estos equipos.

Pero si a algo nos acostumbró Windows fue a que este sistema operativo se traba si hay muchos procesos. Para ello, tenemos la opción de abrir el administrador de tareas y cerrar los programas que nos causan problemas.

Es por eso que aquí te diremos como es que puedes hacer lo mismo en Mac, es más fácil de que lo que crees. Puesto que solamente debes entrar a Launchpad y después acceder a la carpeta de “Otros”. Ya estando dentro, ahí mismo verás una aplicación llamada “Monitor de Actividades”

Es esta aplicación la que sirve como “Administrador de Tareas” en Mac, así que es importante que la mantengas en el Dock en todo momento. Eso se hace simplemente al dar clic derecho en el icono del Monitor de Actividades. Ahí deberás seleccionar “Opciones” y ahí mismo “Mantener en el Dock”

De esa forma tendrás acceso directo al monitor de actividades en caso de que lo necesites. Y así ya no tener que buscarlo cada vez que necesites cerrar un programa que no esté funcionando. Aunque afortunadamente, esto no es muy común en Mac, cuando llega a pasar es terrible, así que siempre es bueno estar preparados para cualquier eventualidad.