¡Prepárate para el Wow Classic! Esto es todo lo que necesitas saber

Wow Classic será lanzado oficialmente a nivel mundial a lo largo del día, por lo que si quieres jugarlo, debes tener varias cosas en cuenta.

World of Warcraft, el videojuego de rol online multijugador masivo (MMORPG) que Blizzard lanzó en 2004, se ha transformado mucho desde entonces. En este tiempo el título ha avanzado por siete expansiones con contenido nuevo que lo ha reinventado poco a poco. Poco queda de esa época de hace 15 años, que hoy se quiere rememorar con la llegada del Wow Classic.

Durante la Blizzcon de 2017, Blizzard anunció que le daría gusto a los nostálgicos y a los que nunca jugaron Wow en sus inicios. Así, señaló que se podría volver a jugar la primera versión el juego. Sí, esa que tenía como nivel máximo el 60, y que tenía elementos muy rudimentarios para los estándares actuales. Sin embargo, mucha gente añora con volver a dedicarle horas.

El juego será lanzado al tiempo en todo el mundo. Para este lado del hemisferio, el Wow Classic llegará a lo largo de la tarde de este lunes 26 de agosto. Concretamente, en Santiago de Chile será a las 6 p.m, mientras que en Colombia y Ciudad de México será a las 5 p.m.

¿Quieres estar listo para jugarlo? Hemos reunido algunos consejos que seguro te serán útiles para volver a Azeroth:

Información básica

En Wow Classic será imposible que repliques algunos de tus personajes de Battle for Azeroth. La razón es que los cazadores de demonios, monjes y los caballeros de la muerte fueron contenido adicional al juego y no estarán disponibles. Tampoco lo estarán las razas huargen, goblin, pandaren, draenei, elfo de sangre ni ninguna de las razas aliadas.

Piensa antes de escoger un servidor PvP, porque ahora te encontrarás bastante a la otra facción leveando. Además, si escoges uno PvP, no podrás tener personajes de la alianza y la horda en el mismo reino. Acostúmbrate, porque demorarás un montón en subir de nivel. Vanilla Wow se caracterizó por jugadores tratando de buscar misiones para poder subir sus últimos niveles.

Volverás a ver las raids de 20 y 40 personas, por lo que tendrás que prepararte para hacer muchos amigos. Se dice esto porque no habrá buscador de mazmorras en lo absoluto. Podrá ser problemático, pero era uno de los principales atractivos del Wow Classic.

No solo te costará subir de nivel, sino obtener equipo que valga la pena. En los primeros años el juego daba objetos que eran prácticamente inútiles. Por ejemplo, guantes de tela con agilidad. Puedes optar por lo que te puedas hacer con las profesiones; no será fácil recolectar materiales, pero tendrás opciones duraderas hasta que te salga algo que te sirva. Esto será fundamental, pues se confirmó que el porcentaje de drop de los objetos en cualquier instancia del juego será más bajo.

Cambio en las clases

Seguro no lo recuerdas, pero el concepto de clases era algo totalmente diferente. Los árboles de talento vuelven, y eso implica gastar un punto en varias mejoras desde el nivel 10. Estos no se pueden cambiar a no ser que gastes una buena cantidad de oro con tu entrenador. Por cierto, ahora tendrás que aprender varios niveles de tus hechizos a medida que leveas a tu personaje. La mayoría de hechizos son ahora de uso común de todas las especializaciones, con excepción de algunos obtenidos por talentos.

Los chamanes serán exclusivos de la horda, y los paladines solo de la alianza. Además, las habilidades raciales hacen una parte fundamental del desepeño de tu personaje. Por lo tanto, lo mejor será que mires cuáles razas son las más apropiadas para ciertas clases.

Se espera que el desbalance entre clases sea igual y que las clases híbridas (paladines, chamanes y druidas) no hagan mucho daño a cambio de su utilidad. Como tanques verás solo guerreros, con solo algunos druidas en rara ocasión.

Para desbloquear algunas habilidades, será necesario hacer una cadena de misiones. Por ejemplo, los brujos deberán hacer misiones para adquirir la invocación de un demonio.

Las aburridas habilidades de arma regresan. Si siempre has usado una espada y quieres cambiar a una maza, para tener el mismo daño tendrás que entrenarla como si fuera una profesión, solo que pegando con ella.

Las clases vuelven a depender de ciertos objetos para su funcionamiento. Los cazadores deberán guardar flechas/balas, los brujos tendrán que recolectar fragmentos de alma, etc.

¿Cómo me muevo por el mundo?

Mencionamos a uno de los elementos más tediosos de World of Warcraft antes: el movimiento. La primera montura estaba disponible al nivel 40, aumentaba la velocidad 60% y el entrenamiento costaba 80 de oro. La segunda estaba disponible al nivel 60, aumentaba la velocidad 100% y costaba 1.000 de oro.

Por lo general no se tenía el oro cuando se llegaba a ese nivel, pues era muy escaso. Por lo tanto, había que caminar, y CAMINAR MUCHO. Los únicos que se salvaban de esta tortura un poco antes eran los brujos y paladines gracias a que recibían una montura especial con misiones.

En este sentido, los magos terminan siendo muy apreciados debidos a sus portales que llevan a las ciudades principales. Por otro lado, el ritual de invocación de los brujos es útil para traer inmediatamente a otro jugador que está muy lejos.

Lo que sí puedes hacer es aprender tantas rutas de vuelo como puedas. Serán tu principal herramienta de transporte.

¿Qué tan difícil es levear?

Wowhead se encargó de hacer una lista de las clases que mejor suben de nivel. Es decir, aquellas que tienen menos problemas de realizar el contenido en el mundo en solitario y que se tardan menos tiempo. Así fue su clasificación:

Los mejores (S) : Cazadores.

Mejor que el promedio (A): Brujos y magos.

Promedio (B): Pícaros, druidas y chamanes.

Peor que el promedio (C): Sacerdotes y paladines.

Los peores (D): Guerreros.

Recuerda que gastarás mucho dinero en comida para recuperar tu salud y agua para tu maná (si es que tienes).

Así se desbloqueará el contenido

El Wow Classic será lanzado en el parche 1.12 (Drums of War). El contenido de nivel alto estará disponible al público en distintos grupos con sus respectivas fechas:

Primera Fase: Núcleo de Magma, Guarida de Onyxia, Maraudon.

Segunda Fase: La Masacre, Azuregos, Kazzak, sistema de honor, recompensas por PvP.

Tercera Fase: Guarida Alanegra, Feria de la Luna Negra, Valle de Alterac, Garganta Grito de Guerra.

Cuarta Fase: Cuenca de Arathi, Zul Gurub, Dragones de Pesadilla.

Quinta Fase: Raids de Ahn'Qiraj.

Sexta Fase: Naxxramas.

El Wow Classic de siempre, pero con mejoras

El juego no será 100% igual a como lo fue en su época. Por ejemplo, estará disponible la comunicación con tu lista de amigos en Battle.net. También habrá una ayuda de interfaz para personas daltónicas y el mejor invento de todos: el comercio de objetos looteados (solo en raid).

Por otro lado, habrá una mejora gráfica. Esta será principalmente en los detalles del suelo, las sombras y el agua. De todas formas, si quieres gráficos como los del Wow Vanilla, tendrás la opción para que así sea.

Los servidores disponibles

Esta será la lista de servidores de Norteamérica, donde estará también jugando la comunidad latina. Ponte de acuerdo con tus amigos sobre a cuál decidirán ir: