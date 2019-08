Word, Excel y PowerPoint totalmente gratis: Así de fácil es y no todos lo saben

Programas como Microsoft Word, Excel o PowerPoint no son los más económicos del mercado, aunque todo el mundo los usa y es difícil vivir sin ellos.

No, no es lo que estás pensando. La piratería es mala y cosa de Satanás. Hay una forma de tener la suite de Office gratis. Aunque claramente, sin todas y cada una de sus funciones (esas que la mayoría de las personas no usan y tampoco saben usar). Si necesitas estos programas para un uso básico como la escuela o trabajo, la solución te servirá.

No más piratear: Usa Word y compañía gratis

Cuando hablamos de programas en la nube, lo primero que se le viene a la cabeza a muchas personas son los de Google: Documents, Sheets, Slides. Estos son básicamente las versiones Mountain View de la suite de Office. Pero, ¿sabías que Microsoft tiene sus propios programas en la nube y son gratis?

No tienes que pagar ni un peso, no es necesario tampoco que instales nada. Eso sí, para facilitar todo es mejor que tengas una cuenta de Outlook. A partir de ahí, podrás usar las apps desde web en cualquier sistema operativo e incluso descargarlas en iOS y Android. Otra gran ventaja es que se acabo el problema de perder documentos: todo se guarda en automático en OneDrive. Además, la interfaz es igual a la de Office 365.

Desde aquí puedes acceder a la suite de Office online.