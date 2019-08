WhatsApp: ¿De qué se trata el reto viral del 'vecino de número'?

La generación z ha inventado un nuevo reto viral. Esta vez (como muchas otras), se trata de molestar a gente al azar por WhatsApp.

Que no se diga que las nuevas generaciones no tienen ingenio. El día de hoy hablaremos del nuevo reto viral en el que aparentemente muchos usuarios de WhatsApp están participando. Se llama "El vecino de número" y básicamente se trata de hablar con alguien que no conoces porque… ¿por qué no?

Tu vecino de número: el nuevo viral de WhatsApp

Este reto no se trata de algo particularmente difícil, estúpido o interesante. Realmente es bastante sencillo, aunque puede llegar a ser divertido dándose las circunstancias correctas.

Lo único que tienes que hacer es enviarle un mensaje por la aplicación de mensajería a tu "vecino de número". Es decir: la persona que tiene el mismo número que tú, menos el último dígito. Si tu teléfono termina en 42, el de tu vecino tendrá los mismos números, pero terminará en 43.

¿Quién es esta persona misteriosa con la que compartes casi toda la numeración misteriosa? No lo sabemos, pero puedes descubrirlo solamente porque sí. Si decides intentarlo, no olvides subir una captura de pantalla a las redes sociales para compartir la gracia (en caso de que la hayas encontrado).

Y no olvides responder de la mejor manera en caso de que tu vecino sea el que te escribe a ti. Quién sabe, incluso podrías hacerte viral.