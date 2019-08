¿Pueden prohibirte la entrada a EE.UU. por tus mensajes de WhatsApp? Cada vez es más común

Cuidado, porque cada vez es más común que nieguen la entrada por tus mensajes de WhatsApp y otras redes.

Imagina que te vas a vivir a Estados Unidos desde Líbano para estudiar en Harvard, pero te niegan la entrada a causa de tus mensajes de WhatsApp, Facebook y otras redes. O peor aún, por los mensajes de tus amigos.

Cuidado con tus mensajes de WhatsApp y Facebook

Esto precisamente le sucedió a Ismail Ajjawi, un estudiante de 17 años. Él es palestino y justo por eso, al llegar a EE.UU. lo interrogaron. Luego de revisar su computadora y celular, le revocaron la visa por mensajes que "no le parecieron" al agente que lo revisó, según TechCrunch.

Lo peor es que esto no es un caso asilado. De hecho, cada vez sucede más, y el motivo de que prohíban la entrada puede no ser sólo tus mensajes, sino también los de tus amigos, ya sea lo que publican o lo que te envían.

De hecho, para pedir la Visa ya es obligatorio que proporciones tus datos de redes sociales. No decimos que borres todo cuando vayas a entrar a Estados Unidos ni mucho menos que te crees redes fake especiales para mostrar, peto ten cuidado esto y tómalo en cuenta. No es divertida una deportación. No es algo que quieras en tu registro personal.