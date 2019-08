WhatsApp ya te deja bloquear tus conversaciones mediante huella digital: Así se hace

La función llegó antes para los usuarios de iPhone, y ahora es el turno de los propietarios de Android. Sin embargo, todavía no está disponible para todos.

Actualmente, la gran mayoría de los celulares cuentan con desbloqueo por medio de huella dactilar; e incluso desbloqueo por reconocimiento facial o de iris. La seguridad en el bloqueo de equipos ha aumentado mucho, aunque nunca se sabe. No está de más tener la posibilidad de bloquear también tus chats de WhatsApp.

Tu dedo: el guardián de tus chats de WhatsApp

La buena noticia ha llegado de la mano, como siempre, de WABetaInfo: por fin, después de meses de espera desde los primeros reportes, el mensajero ha comenzado a liberar el desbloqueo con huella en su versión beta número 2.19.221.

Para poder comenzar a probar la nueva función de seguridad, solo tienes que ser miembro del programa de testers de WhatsApp y tener la última versión del mensajero beta. Una vez instalada, ve a Ajustes > Cuenta > Privacidad.

Pero… siempre hay un pero. En caso de que tengas la más reciente versión del mensajero beta, pero no veas la función de desbloqueo con huella dactilar, no te preocupes. Esto se debe a los servidores y no todos los usuarios están siendo capaces de probarla.

Tendrás que esperar, pero prácticamente ya es un hecho su llegada a los equipos (compatibles) de todos los usuarios.