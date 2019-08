Horrible: Falla en WhatsApp permite que manipulen los mensajes que mandas

WhatsApp está presentando una falla que no es precisamente nueva, pero no ha sido arreglada. Y podría meter a muchos en problemas.

¿Fallas en WhatsApp? No es nada raro, aunque esta vez el problema es mucho mayor. Los dos errores que se han encontrado no son nuevos, de hecho tienen alrededor de un año. Aún así, el mensajero perteneciente a Facebook no los ha solucionado.

Los dos errores que golpean WhatsApp

Ambas fallas permiten que gente malintencionada (o bromista) manipule los mensajes que has mandado; haciendo que digan algo diferente a lo que tú escribiste.

Check Point, compañía de ciberseguridad israelí fue quien los sacó a la luz durante el evento Clack Hat 2019. Ambos fallos señalados residen en el protocolo de la encriptación end-to-end del mensajero. Sí, esa misma que supuestamente es una de las más seguras del mercado.

Una de estas vulnerabilidades usa las menciones a otras personas en los chats grupales y logra cambiar el emisor de los mensajes. Incluso puede simularse que el mensaje fue enviado por contactos que ni siquiera se encuentran en el grupo.

El segundo error permite que alguien altere el mensaje de otra persona, pero solo como respuesta a un mensaje citado. De hecho, pueden hacerse pasar por otra persona, creando así una conversación entera. Ambos fallos garrafales son de la versión web del mensajero, pues usan la forma en que se escanea el código QR.

Sólo nos queda esperar que WhatsApp arregle pronto estos fallos tan graves.