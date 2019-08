Por fin pasó: WhatsApp ha cambiado oficialmente de nombre

Hace algunas semanas, Facebook hizo oficial el cambio de nombre de las aplicaciones de su familia: WhatsApp e Instagram. Ahora, por fin es una realidad y dos de las apps más usadas en el mundo ya tienen el apellido del monopolio de medios sociales.

El cambio no es radical. Para algunos puede no significar nada, pero realmente significa mucho. Facebook quiere que las cosas queden claro y está absorbiendo, aún más, la personalidad de sus "hijos". Ahora el mensajero verde se llamará "WhatsApp from Facebook".

Esto ya puede verse en los ajustes de la nueva actualización. Aún no se sabe si cambiará también el nombre que aparece bajo la aplicación en el menú principal, pero es probable que sea un cambio a futuro.

New android beta update- they have centre aligned WhatsApp from facebook and also have removed bold from the same.@WABetaInfo pic.twitter.com/mnp4bzgNSh

— Mohit Kabra (@mk199602) August 17, 2019