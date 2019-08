WandaVision sería una sitcom como Friends o Mi Bella Genio

En estos momentos discuten al interior de Marvel si será necesario ponerle una pista de risas o no a WandaVision.

Cuando Marvel anunció todas sus nuevas series para Disney Plus uno de los puntos que creó mayor desconcierto fue la revelación de la existencia de WandaVision.

La serie desde el primer momento se confirmó que estaría protagonizada por Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff (o Scarlet Witch) y Paul Bettany como Vision.

Quienes vieron el combo de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame saben perfectamente que Vision está muerto. Por lo que el anunció abrió paso a un montón de especulaciones.

Ahora, con la realización de la D23 Expo de Disney llegaron más detalles y se liberó la primera imagen promocional. Que parece todo menos material para una serie de superhéroes:

Pero eso no es todo, Olsen y Bettany acaba de darle una entrevista a Yahoo! Movies, y ahí la actriz reveló que en realidad la serie es una sitcom, inspirada en piezas clásicas del género como Mi Bella Genio o The Dick Van Dyke Show:

Se nos permite decir que sí, WandaVision es una sitcom (Comedia Situacional). Así es como comienza y luego se traslada a un territorio épico más familiar. Pero es absolutamente una mezcla de comedias.

Al parecer WandaVision tomará elementos de House of M. Con la Bruja Escarlata reviviendo a Vision en una versión idílica suburbana de vida en pareja suspendida en la década de los 50.

De hecho, los productores en estos momentos estarían discutiendo si le incluyen o no una pista de risas, distintiva de series como Friends.

Se supone que incluso conectará con la trama de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Así que la expectativa es que al final retome algún formato más convencional y de acción.

Pero deberemos esperar para constatar los cambios.